Начинают свою работу зимние школы проекта «Я — профессионал»

Москва, , 15:22 — REGNUM Более 3000 студентов посетят 24 профильные зимние школы в рамках масштабной образовательной программы олимпиады «Я — профессионал».

C 26 января по 2 марта вузы-организаторы совместно с компаниями-партнерами олимпиады проведут 24 зимние школы по 46 направлениям в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске, Новосибирске, Тюмени и Самаре для участников проекта.

«То, что вы попали на зимние школы, — уже победа. Все вы получили высокие баллы на отборочном этапе олимпиады, выдержав серьезную конкуренцию с другими участниками, и прошли конкурс мотивационных эссе. Увезите из зимних школ столько знаний, впечатлений и контактов, сколько сможете. И пусть эти образовательные форумы станут для вас не просто отлично проведённым временем, но и «топливом» для уверенного движения к новым достижениям и победам», — отметил в своем обращении к участникам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ознакомиться с программой каждой зимней школы можно на сайте проекта. Так, в рамках зимней школы по искусственному интеллекту будет проведен хакатон, кейсы для которого подготовили Банк ВТБ, Тинькофф Банк, 1С и другие крупные российские компании. На зимней экономической школе Сбербанка студенты совместно с экспертами отрасли обсудят тренды цифровизации экономических процессов, а на медицинской школе Первого МГМУ им. И.М.Сеченова примут участие в постановке дифференциальных диагнозов пациентам. Пообщаться с сотрудниками концернов «Росэнергоатом», «Атомтехэнерго», «Атомэнергоремонт» и посетить первую в мире атомную электростанцию в городе Обнинске смогут участники зимней атомной школы. На зимней школе НГУ проведет лекцию экс-председатель Нобелевского комитета по химии профессор Свен Лидин, а на совместной зимней школе Банка ВТБ и НИУ ВШЭ выступит президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Зимние школы — это специальные форумы для студентов и выпускников, часть масштабной образовательной программы олимпиады. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны. Например, в подготовке школы по программированию принимает участие Яндекс, по экономике — Сбербанк, по финансам и кредиту и бизнес-информатике — Банк ВТБ, по ядерной физике — Росатом, а по строительству и материаловедению — Трубная металлургическая компания.

Напомним, «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Ключевые цели автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Олимпиада «Я — профессионал» стартовала в 2017 году и проводилась по 27 направлениям. В первый год проведения на участие было подано 295 тысяч заявок. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, Университетом ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Техническим партнером проекта выступает компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек. Все они получили денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год число направлений олимпиады увеличилось до 54, а к вузам-организаторам присоединились еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ МИСиС, РТУ МИРЭА, НГПУ им. Минина.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

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