Власти Камчатки так урезали льготы инвалидам на ЖКХ, что загнали их в долги

Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM На Камчатке власти загнали инвалидов-льготников в долги за услуги ЖКХ. Людям с ограниченными возможностями так урезали гарантированные им законом льготы на оплату коммунальных услуг, что теперь несчастные не только лишены всяческой поддержки, но ещё и должны крупные суммы: раньше, до «урезания», дотации перечисляли авансом. Теперь дотации сократили почти в 7 раз, а на несчастных больных людей повесили многотысячные долги. Инвалиды намерены обращаться в прокуратуру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Льготы на оплату ЖКХ на Камчатке для инвалидов урезали почти в 7 раз

Жительница камчатского Козыревска, 74-летняя инвалид III группы Антонина Серебренникова в слезах обратилась в редакцию регионального Кам 24.

Женщина сообщила, что она теряет огромные для неё суммы вместо помощи на оплату услуг ЖКХ, гарантированной государством.

«С 2015 года дотация за коммуналку у меня составляла 3 800 рублей. С 2018 года эту сумму начали урезать — сначала до 1 900 рублей, потом вообще до 609 рублей. Мне теперь приходится отдавать за коммунальные услуги по 6 000 рублей. Я позвонила в Пенсионный фонд, мне сказали, что раньше государство перечисляло дотацию авансом, поэтому сейчас за мной числится ещё и долг в размере 12 тыс. рублей. Только в моём доме проживает ещё 5 инвалидов, все столкнулись с такой же проблемой — всех загнали в долги», — с негодованием рассказала женщина-инвалид.

Инвалиды намерены обратиться в прокуратуру, сейчас они ждут визита в их городок представителя надзорного ведомства.

Читайте также: Бюджет Камчатки: губернатора послали каяться, глава минфина уволился

Депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский знаком с ситуацией не понаслышке и считает, что она была прогнозируема ещё на стадии обсуждения бюджета региона на 2019 год.

«А чего вы хотели? Во-первых, у нас сильно порезали бюджет. 75% финансирования — федеральный бюджет. Своих доходов у региона практически нет. Рыба, путина — 2018 была просто фантастической, золото, серебро — всё это есть. А доходов нет. Львиная доля собственных доходов бюджета — налоги на доходы физических лиц! Федерация урезала финансирование почти на 5 млрд рублей. Ну и в итоге — кого «урезали» на Камчатке? На 50% сельское хозяйство, на 40% социальные программы. Они практически у нас не работают. А кому ничего не урезали? А не урезали — на содержание Заксобрания региона — на 14 человек 240 млн сохранили, как же можно себя любимых обидеть? Не урезали на содержание губернатора Илюхина с его командой — 1 млрд 300 млн рублей. А бедственное положение людей никого не волнует. Я своим избирателям и говорил, и говорю, и это не фигура речи, не преувеличение: собирайте грибы, ягоды, рыбу ловите, а иначе в 2019 году вам просто не выжить! Физически — не выжить! Но инвалиды не могут ловить рыбу и грибы собирать. Я говорю коллегам в Заксобрании, вы себе всё выбили, всё обеспечили, а на народ вам плевать! Всё подорожало, продукты топливо, лекарства, вообще всё! Жизнь в целом с января на Камчатке почти на 40% стала дороже! А она и была не дешёвая! Весь прошлый год Камчатка стояла на площадях, люди на митинги почти каждый месяц выходили. Сейчас опять собираются на митинг, на большой митинг, на него из всех районов приедут! Ну, нельзя так над людьми издеваться уже! Люди уже не могут это терпеть!» — сказал Михаил Пучковский.

Читайте также: Камчатка погружается в долговую трясину и нищету

Как сообщало ИА REGNUM, стремительно ухудшающееся социально-экономическое положение стало главной причиной народных протестов на Камчатке в 2018 году. Митинги, пикеты проходили весь 2018 год. Люди протестовали против повышения пенсионного возраста, против падения доходов, безработицы, безумных цен на продукты питания и прочие товары первой необходимости, включая лекарства, против роста цен на топливо. Взрыв возмущения камчатцев вызвало поведение властей: когда на площади Петропавловска-Камчатского бушевал митинг против повышения пенсионного возраста, депутаты Заксобрания быстро приняли закон, согласно которому пенсии народных избранников и высших чинов правительства региона, включая губернатора, получили доплаты к пенсиям свыше 100 тыс. рублей.

Инвалиды Камчатки жалуются на то, что власти урезали им льготы на оплату услуг ЖКХ почти в 7 раз. Как выясняется, некоторые теперь ещё и должны.