Льготы на оплату ЖКХ на Камчатке для инвалидов урезали почти в 7 раз

Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами на Камчатке продолжают урезать льготы. Впервые люди пожаловались в декабре 2018 года — женщина-инвалид смогла дозвониться на «Прямую линию» губернатора Владимира Илюхина, который обещал разобраться. Однако после этого ситуация только ухудшилась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в декабре 2018 года инвалиды Камчатского края пожаловались, что им урезали льготы на оплату услуг ЖКХ в три раза. Главным аргументом чиновников региональной соцзащиты было то, что размеры пособий, которые получают люди, якобы намного больше, чем объем потребляемых ими услуг. Между тем платежи за коммуналку на полуострове — самые высокие в стране.

Жительница Петропавловска-Камчатского Татьяна Головченко, инвалид по зрению с детства, обратилась на «Прямую линию» губернатора Илюхина, и он обещал разобраться и помочь, попросив «потерпеть несколько дней». Однако после этого стало только хуже.

«Раньше я получала 2570 рублей в месяц. В октябре дотацию урезали до 1268 рублей. А в январе 2019 года, уже после «Прямой линии», я получила всего 396 рублей, то есть почти в семь раз меньше», — цитирует ИА Кам 24.

В КГКУ «Центр выплат» подтвердили, что Татьяне Головченко и её мужу выплачено всего по 396 рублей. В ведомстве сообщили, что все расчеты сделаны в соответствии с федеральным законодательством, приказом минсоцтруда региона и показаниями приборов учета.

Между тем прокуратура Камчатки опротестовала решение минсоцтруда региона, изменившее порядок выплат льготникам на оплату услуг ЖКХ, сочтя его противоречащим федеральному законодательству. Однако министерство пока никак не отреагировало на протест прокуратуры и продолжает настаивать на том, что лишь пытается вернуть якобы переплаченные инвалидам деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год на Камчатке был отмечен снижением реальных доходов населения и численности населения. За год полуостров потерял почти 700 человек — преимущественно за счет превышения смертности над рождаемостью, а также оттоком жителей в другие регионы России.