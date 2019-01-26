Стартовали региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России» в ДФО и СКФО

Владивосток, , 17:52 — REGNUM В субботу, 26 января, во Владивостоке и в Пятигорске состоялись торжественные церемонии открытия региональных полуфиналов по Дальневосточному и Северо-Кавказскому федеральным округам в рамках очного этапа Конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг.

В церемонии открытия полуфинала во Владивостоке приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Олег Кожемяко отметил, что Конкурс «Лидеры России» открывает новые возможности для активных и инициативных людей, настроенных на карьерный рост и созидание. По его словам, Дальний Восток — «лучший плацдарм для реализации своих идей, своих задумок».

«Мы знаем, что вектор страны сегодня развернут именно на Восток, поэтому думаю, что многие могут найти себя здесь, в Приморском крае, в составе крупных государственных корпораций и частных компаний». Он отметил, что меры, которые государство принимает для развития Дальнего Востока и его интеграции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: оформление безвизового режима, электронное оформление виз, режим свободного порта, территории опережающего развития, — «это те новые проекты, которые будут драйверами», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края также обратил внимание на активную работу с перспективными руководителями.

«Мы формируем резерв из управленцев, где полуфиналисты получают право вне конкурса сразу зачисляться в кадровый резерв. Именно из этого кадрового резерва формируются и управленцы государственного, муниципального уровня. Так было и в Амурской области: и Александр Козлов, и Василий Орлов как раз состояли в кадровом резерве и выросли до уровня губернаторов. Все начиналось вот с таких площадок. Поэтому у вас все впереди», — напутствовал полуфиналистов Олег Кожемяко.

Алексей Комиссаров в своем вступительном слове напомнил, что Конкурс организован по инициативе Президента Российской Федерации, который в прошлом году фактически по результатам Конкурса принял решение об учреждении автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» «для поиска и продвижения талантов и создания условий для самореализации граждан». Сейчас она объединяет 15 проектов, и в этом году добавятся новые.

«Надеюсь, что многие из вас не только сами поучаствуют, но и посоветуют своим коллегам, друзьям, знакомым», — обратился он к участникам полуфинала.

Алексей Комиссаров также отметил, что за время, прошедшее с первого полуфинала на Дальнем Востоке, конкурс серьезано изменился.

«Я очень хорошо помню, как чуть больше года назад мы здесь общались с полуфиналистами, обсуждали, что можно изменить, что можно улучшить. Несколько инициатив я услышал именно здесь. Мы обсуждали и возрастные рамки, и участие иностранцев». Он посоветовал конкурсантам активнее заводить знакомства, искать единомышленников, обмениваться идеями. «Это то, что делает Конкурс таким популярным, и о чем прошлогодние финалисты и полуфиналисты всегда вспоминают с удовольствием», — сказал Алексей Комиссаров.

В церемонии открытия полуфинала в Пятигорске приняли участие полномочный представитель Президента России в СКФО Александр Матовников, ректор РАНХиГС, наставник Конкурса Владимир Мау, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Пятигорска Андрей Скрипник.

В своем приветственном слове Александр Матовников рассказал о том, как ведется работа по поиску управленческих кадров на Северном Кавказе.

«Наш округ стал первым в стране, который провел уже два кадровых конкурса — это «Мой Дагестан» и проведенный в этом году в Кабардино-Балкарии конкурс «Новая высота». Все они проводились на той же платформе, что и «Лидеры России». Кроме того, в Ставропольском крае проводился конкурс «Новая энергия». С людьми, которые вышли в финалы, продолжают работать, и сами они находятся в процессе самообучения. Определенный кадровый голод на Северном Кавказе есть, и нам важно, чтобы у нас были резервы, чтобы их пополняли мотивированные люди, которые стремятся развиваться и двигаться вперед», — отметил Александр Матовников.

Владимир Мау поделился мнением о том, что самое ценное приобретают конкурсанты.

«На мой взгляд, реальным победителем является тот, кто не ищет должности. Кто решает все сам, и победа для которого является лишь частью личного успеха, попытки попробовать себя в чем-то новом и конкурентном. Именно этот ваш успех нужен и стране, и региону, и городам, и каждому из вас по отдельности. И эти вложения в вас будут эффективными только в условиях очень высокой, интересной и при этом дружеской конкуренции», — подчеркнул наставник конкурса.

Накануне участники, приглашенные в полуфиналы, прошли контрольное компьютерное тестирование, необходимое для подтверждения результатов дистанционного этапа отбора. По его итогам, к участию в полуфинале по ДФО были допущены 240 конкурсантов. Из них Хабаровский край представляют 62 участника, Приморский край — 55, Амурскую область — 31, Республику Бурятия — 23, Забайкальский край — 19, Республику Саха (Якутия) — 15, Камчатский край — 12, Сахалинскую область — 10, Еврейскую АО — 5, Магаданскую область — 4, Чукотский АО — 4.

К участию в полуфинале СКФО допущены 136 участников. Ставропольский край представляют 55 конкурсантов, Республику Дагестан — 42, Республику Северная Осетия — Алания — 16, Кабардино-Балкарскую Республику — 10, Карачаево-Черкесскую Республику — 8, Республику Ингушетия — 3, Чеченскую Республику — 2.

В течение двух основных дней полуфиналов — 26 и 27 января — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал. 28 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО и СКФО.

В январе и феврале региональные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Участники, показавшие наилучшие результаты в очном этапе в Уральском и Сибирском федеральных округах, уже приглашены в финал. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители — еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кадровый конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».

Читайте ранее на эту тему: Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из СФО и УрФО; Финал Конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи с 13 по 17 марта