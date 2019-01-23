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Финал Конкурса «Лидеры России» пройдет в Сочи с 13 по 17 марта

Экономика

Заезд финалистов запланирован на 12 марта

Москва, 23 января 2019, 20:07 — REGNUM  Стало известно время и место проведения общероссийского финала Конкурса — с 13 по 17 марта в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Заезд финалистов запланирован на 12 марта. Участники финала от Уральского и Сибирского федеральных округов уже определены. Еще семь полуфиналов состоятся в ближайшие недели. В частности, в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах состязания пройдут с 25 по 28 января.

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