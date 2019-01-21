Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» из СФО и УрФО

Екатеринбург, , 19:20 — REGNUM Завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском и Уральском федеральных округах.

Финалисты из регионов СФО:

Авдеев Максим Евгеньевич (Иркутск, Иркутская область, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области)

Альтергот Владимир Рихардович (Красноярск, Красноярский край, АО «Валента Фармацевтика»)

Бакланов Евгений Сергеевич (п. Зональная Станция, Томская область, ООО «Газпром трансгаз Томск»)

Борисова Наталья Михайловна (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»)

Буряк Ольга Борисовна (Омск, Омская область, филиал АО «БСК» «Башхим» в городе Москве)

Волконицкая Кристина Геннадьевна (Красноярск, Красноярский край, Департамент науки промышленной политики и предпринимательства г. Москвы)

Голомидов Дмитрий Олегович (Новосибирск, Новосибирская область, ЧУДО «АВС центр»)

Дерябин Александр Евгеньевич (Омск, Омская область, ООО «Снейл»)

Каневский Александр Борисович (Иркутск, Иркутская область, Министерство финансов Иркутской области)

Костерин Василий Николаевич (Иркутск, Иркутская область, ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга»)

Кудасов Денис Александрович (Кемерово, Кемеровская область, Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»)

Лапшина Ольга Сергеевна (Северск, Томская область, ПАО «Сбербанк»)

Мирсаяпов Рустам Рифович (Омск, Омская область, ООО «Творческие технологии»)

Морозков Константин Валентинович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «РусГидро»)

Невежин Евгений Викторович (Норильск, Красноярский край, ПАО «ГМК «Норильский никель» на территории Норильского промышленного района (ООО «Заполярная строительная компания»))

Осипенко Владимир Борисович (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»)

Погуляев Иван Константинович (Красноярск, Красноярский край, АО «Фрейт Линк»)

Ри Руслан Уньилович (Иркутск, Иркутская область, АО «Ангарская нефтехимическая компания»)

Сергейкин Алексей Александрович (Железногорск, Красноярский край, МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление»)

Смирнова Юлия Владимировна (Красноярск, Красноярский край, ПАО «Красноярскэнергосбыт»)

Сосновский Григорий Игоревич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Компания БКС»)

Степуро Алексей Борисович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «БИНБАНК»)

Ткачев Владимир Александрович (Барнаул, Алтайский край, КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница»)

Фридман Евгения Романовна (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «ВОГ-Сибирь»)

Шабис Андрей Геннадьевич (Новокузнецк, Кемеровская область, АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)

Шафорост Евгений Валерьевич (Барнаул, Алтайский край, Компания «ВОТЭТОЧАЙ»)

Шашкин Александр Владимирович (Омск, Омская область, индивидуальный предприниматель)

Шилов Николай Владимирович (Кемерово, Кемеровская область, ПАО «Сбербанк»)

Яковлев Андрей Сергеевич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Инфраструктура Инвест Групп»)

В Сибири из приглашенных в финал 29 конкурсантов Красноярский край представляют 8 участников (27,6%), Новосибирскую область — 6 (20,6%), Иркутскую область — 4 (13,8%), Омскую область — 4 (13,8%), Кемеровскую область — 3 (10,4%), Алтайский край — 2 (6,9%), Томскую область — 2 (6,9%).

Финалисты из регионов УрФО:

Анилов Денис Эдуардович (Тюмень, Тюменская область, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»)

Анурьев Денис Алексеевич (Тюмень, Тюменская область, ТННЦ (НК Роснефть))

Башмаков Александр Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, «Медиа-1»)

Бурцева Наталья Викторовна (Верхняя Пышма, Свердловская область, ООО «Компания Металл Профиль»)

Буслаева Любовь Владимировна (Екатеринбург, Свердловская область, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»)

Винницкий Андрей Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов)

Горбунов Дмитрий Сергеевич (Лангепас, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»)

Данюк Никита Сергеевич (Салехард, Ямало-Ненецкий, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН)

Дубровин Игорь Виленович (Екатеринбург, Свердловская область, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области)

Зиннуров Руслан Абдулхакович (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Запсибкомбанк»)

Калиберда Евгений Александрович (Челябинск, Челябинская область, индивидуальный предприниматель)

Кныш Андрей Васильевич (Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, ООО «Информбюро»)

Кувалдин Сергей Николаевич (Екатеринбург, Свердловская область, Адвокатская палата Свердловской области)

Кузнецов Константин Александрович (Екатеринбург, Свердловская область, АО «ПФ СКБ Контур»)

Кустарёв Дмитрий Александрович (Тюмень, Тюменская область, ООО «РН-Уватнефтегаз» (Дочернее Общество ПАО «НК «Роснефть»))

Машуков Антон Андреевич (Тюмень, Тюменская область, Правительство Тюменской области)

Мехренцева Екатерина Александровна (Екатеринбург, Свердловская область, ООО «Завод АСД электрик»)

Невьянцев Алексей Юрьевич (Первоуральск, Свердловская область, Группа компаний ВБК)

Никоненко Мария Владимировна (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Сбербанк»)

Новиков Илья Николаевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «АвтоБокс»)

Петухов Игнат Евгеньевич (Екатеринбург, Свердловская область, АО «Особая экономическая зона «Алабуга»)

Пикун Роман Витальевич (Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа)

Пинигин Святослав Сергеевич (Тюмень, Тюменская, ООО «Пульсар»)

Преображенский Тарас Сергеевич (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Ноябрьсктеплонефть»)

Прокопович Степан Юрьевич (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ООО «Мегамаркет социальных услуг — — Сургут»)

Пушкарев Вячеслав Сергеевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «Газпромнефть-Развитие»)

Сенькина Дарья Сергеевна (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловский региональный центр Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «РЖД»)

Тей Дмитрий Олегович (Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ООО «Научно-технический центр «Системы управления»)

Хуторянский Ян Аркадьевич (Тюмень, Тюменская область, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»)

На Урале из 29 приглашенных в финал конкурсантов Свердловскую область представляют 11 участников (38%), Тюменскую область — 10 (34,5%), Ханты-Мансийский АО — 4 (13,8%), Ямало-Ненецкий АО — 3 (10,3%) и Челябинскую область — 1 (3,4%).

Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. В случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист, выполнивший это условие конкурса, из листа ожидания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

Напомним, конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

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