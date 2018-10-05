На родине Есенина в Рязанской области построят гостиницу

с. Константиново, Рязанская область, , 15:36 — REGNUM Начало строительства гостиницы в селе Константиново Рязанской области, где родился поэт Сергей Есенин, запланировано на ноябрь 2018 года. Об этом 5 октября сообщил губернатор Николай Любимов ТАСС. Отель будет построен во въездной зоне Государственного музея-заповедника имени Сергея Есенина.

По словам главы области, в регионе удалось найти проектное решение, которое не повлияет на ландшафтный облик села, а также не нарушит закон, который ограничивает строительство в пределах музея-заповедника.

«Гостиница будет построена из современных модульных конструкций, которые не требуют обустройство полноценного фундамента. Мы нашли проект, нашли тех, кто будет этим заниматься, и, я думаю, что перед новым годом первые модульные конструкции должны быть возведены», — сказал Николай Любимов, отметив, что на первом этапе будет возведено 12 модульных конструкций, каждая из которых будет рассчитана минимум на 12 человек.

Новый объект размещения должен войти в туристический кластер «Рязанский». В него, по данным на 2017 год, было вложено 2,6 млрд рублей. ИА REGNUM напоминает, что также Рязанская область надеется на вхождение в федеральную программу проекта другого туркластера — «Касимовского». Ранее Николай Любимов заявил о планах по увеличению числа туристов до 2 млн человек в год. Сейчас в регион каждый год приезжают около 1,6 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский губернатор хочет видеть два миллиона туристов в год