Цены на нефть снижаются на фоне событий в Венесуэле

Москва, , 07:14 — REGNUM На торгах ICE в четверг, 24 января, нефть марки Brent устала расти и снова вернулась к понижению. К вечеру четверга баррель Brent подешевел на 0,14% до $60,84. Удержаться выше $61 за баррель цене нефти не удалось. Основной причиной падения стал политический кризис в Венесуэле, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Лидер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя единственным законным президентом страны, несмотря на то, что законно избранным президентом является действующий глава государства Николас Мадуро. А президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео поспешили признать Гуаидо законным президентом.

Чем закончится политический кризис в Венесуэле, пока сложно предсказать, но нефтяной рынок опасается, что смена власти в Венесуэле и приход более прозападных сил может привести к выходу Венесуэлы из ОПЕК и «ОПЕК+», а ведь эта страна была до сих пор активной сторонницей сокращения добычи нефти.

Теперь задача у нефтяных цен удержаться выше $60 за баррель, но многое зависит от политики. На сегодня, 25 января, прогноз по цене нефти Brent до $60−62 за баррель.

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