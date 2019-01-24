Нефть не теряет оптимизма – эксперт

Москва, , 15:58 — REGNUM Котировки на нефть с начала недели снижались на фоне политических страстей вокруг Венесуэлы, где США открыто поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо как главу государства. К ним присоединились Канада, Бразилия Колумбия и Аргентина. В сценарии с возможным уходом Николаса Мадуро с поста президента Боливарианской республики в среднесрочной перспективе до двух лет возможно увеличение предложение нефти на мировом рынке в объеме 1 млн баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

«Пока это не оказывает значимого влияния на рынок, но инвесторы уже закладываю такой сценарий в свои стратегии. Дополнительным фактором снижения нефтяных котировок стали данные по запасам нефти в США, опубликованные в среду. Они увеличились на 6,55 млн баррелей», — пояснил эксперт.

Тем не менее, представляется, что на текущей неделе уже наблюдалось дно котировок в нефти марки Brent на уровне около 60 долларов за баррель.

«При отсутствии каких-либо дополнительных факторов, которые могут оказать дополнительное давление на цены, они будут удерживаться около $60,50 за бочку нефти. Нет и серьезных предпосылок для снижения цен на американскую нефть марки WTI существенно ниже $52 за баррель», — считает Лысаков.

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