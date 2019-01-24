Импульс для роста нефти дал прогноз добычи в США

Москва, , 07:12 — REGNUM На лондонской ICE 23 января цена нефти сорта Brent корректировалась вверх после падения 21 и 22 января. Баррель Brent подорожал на 0,18%, до $61,39. Прогнозы минэнерго США о том, что в 2019—2020 годах рост добычи сланцевой нефти в США замедлится, способствовали росту цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Американское ведомство прогнозирует, что рост добычи сланцевой нефти в 2019 году упадет с 1,6 млн баррелей в сутки в 2018 году до 1,1 млн баррелей в сутки, а в 2020 году сократится вообще до 800 тыс. баррелей в сутки. Это был фактический ответ главе МЭА Фатиху Биролю, который 23 января заявил, что мир недооценивает влияние роста добычи сланцевой нефти на рынок энергоресурсов.

Коммерческие запасы нефти в США выйдут только 25 января, и это немного притормозило рост цены на вечерних торгах. Нефть пока держится выше $61 за баррель, что может сигнализировать о продолжении роста. Пока сохраняем прогноз по цене Brent в $61−62,3 за баррель.

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