Цены на нефть за месяц выросли на 25%

Москва, , 15:59 — REGNUM Рост стоимости барреля нефти Brent сохраняется с 24 декабря 2018 года компенсируя потери IV квартала 2018 года. Решение стран ОПЕК сократить объемы добычи в 2019 году, в совокупности с сокращением работающих буровых установок в США и уменьшением американских запасов сырой нефти выступает основным подспорьем для роста цен на черное золото почти на 25% за последние три недели, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Кроме того, слабость спроса на доллар США в мире не дает повода приостановки динамики на рынке энергоресурсов. Ближайшей целью для покупателей сохраняется диапазон 64−65 долларов за баррель Brent», — считает эксперт.

Однако сегодня, 22 января, могут появиться продавцы. 21 января в США был государственный праздник, банковский выходной, соответственно валютные спекулянты не отработали негативные показатели по темпам роста ВВП Китая за 2018 год в целом, и IV квартал в частности.

По ее мнению, учитывая закономерность поведения при такой статистике из Поднебесной, сегодня стоит ожидать, что доллар будет дорожать. Значит нефть может несколько приостановиться в росте. Не стоит рассчитывать, что реакция будет продолжительной. Пока нефтетрейдеры не реализуют покупки в диапазон 64−65 долларов США за баррель, распродажи не начнутся.

«Из статистики, которую аналитики и трейдеры будут ждать 22 января в конце торгового дня, стоит учесть изменение розничных продаж в США, продажи на вторичном рынке жилья, и результаты аукциона по размещению казначейских векселей», — полагает Сальникова.

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