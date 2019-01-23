В 2019 году на нефтяном рынке «удастся сохранить баланс» — UBS

Берн, , 18:52 — REGNUM Швейцарский банк UBS ожидает «сохранения баланса» и стабилизации нефтяных цен на рынке в 2019 году, 23 января передает агентство Reuters.

«Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи и здоровый рост спроса на нефть должны сохранить баланс на нефтяном рынке в 2019 году. Существует риск дефицита из-за возможных сбоев поставок в нестабильных государствах ОПЕК», — говорится в энергетическом прогнозе банка.

Эксперты UBS, в частности, ожидают сокращения экспорта нефти из Венесуэлы, Ливии и Ирана — в связи с санкциями и политической нестабильностью в данных странах.

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