Саудовская Аравия и Россия «стараются удержать» цены на нефть

Москва, , 13:09 — REGNUM Цены на нефть незначительно корректируются на фоне признаков замедления экономического роста в Китае, второй по величине экономике и потребителе нефти в мире, что вызывает обеспокоенность по поводу будущего спроса на топливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«21 января Китай сообщил о самом низком годовом экономическом росте с 1990 года. Импорт нефти в Китай до сих пор игнорировал замедление экономического роста, достигнув рекордного уровня в 10 млн баррелей в сутки в конце 2018 года, но стоит также учитывать, что страна находится на пике роста энергопотребления», — пояснил эксперт.

Несмотря на мрачные перспективы, цены на нефть получили некоторую поддержку от сокращения поставок, начатого в конце 2018 года Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Эффект от сокращений под руководством стран ОПЕК включая Россию уже проявляется и говорит о перспективах стабильного роста цен на нефть в ближайшем будущем.

«В целом Саудовская Аравия и Россия стараются удерживать цены на нефть и не допустят повторного снижения, которые наблюдалось с осени 2019 года. В этой связи цены на нефть продолжат рост до $64 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть подрастет до $56,70 за баррель», — считает Гасанов.

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