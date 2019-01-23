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Около 1,5 млн ипотечных кредитов выдано в России в 2018 году

Экономика

Это рекордный показатель

Москва, 23 января 2019, 14:47 — REGNUM  Прошедший 2018 год стал для ипотечного рынка России рекордным. За год в стране выдано около 1,5 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей, сообщается на сайте компании «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

В компании отметили, что это новый рекорд российского ипотечного рынка (+50% к 2017 году). Ставки по ипотеке в 2018 году также показали исторический рекорд — они были ниже 9−10%.

Ипотека стала основным способом улучшения жилищных условий граждан РФ. Так, почти 60% сделок в новостройках и 50% на вторичном рынке осуществлялись с помощью ипотеки.

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Как сообщало ИА REGNUM, темпы строительства жилья в России снижаются с 2015 года. России в 2018 году было построено 75 млн кв. метров жилья, в 2017 году — 79,2 млн кв. метров, в 2016 году — 80,2 млн кв. метров.

Подробнее Темпы строительства жилья в России снижаются с 2015 года

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Ипотечное кредитование
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