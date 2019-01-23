В России в 2018 году построено 75 млн кв. метров жилья

Москва, , 14:30 — REGNUM В России в 2018 году было введено в эксплуатацию 75 млн кв. метров жилья, сообщается на сайте компании «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

По состоянию на 1 декабря 2018 года введено 58,2 млн кв. метров жилья (на 3,7% ниже аналогичных показателей прошлого года), из них 30,1 млн кв. метров — многоквартирных домов.

Снижение объемов ввода в Министерстве строительства РФ связывают с последствиями кризисных явлений в экономике в 2014—2015 гг.

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Как сообщало ИА REGNUM, темпы строительства жилья в России снижаются с 2015 года. В 2017 году было построено 79,2 млн кв. метров, в 2016 году — 80,2 млн кв. метров.

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