Жители района в Чувашии ответили за долги теплоснабжающей организации

Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Козловском районе Чувашии за долги теплоснабжающей организации, где продолжается процедура банкротства, ответило население. Администрацию района привлекли к субсидиарной ответственности вместе с ООО «Теплоснаб» за долги за газ. Из бюджета оплачено свыше 3 млн рублей. Об этом говорится в заявлении о процессуальной замене кредитора, направленном администрацией Козловского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Напомним, компания «Теплоснаб» была признана банкротом решением Арбитражного суда Чувашии 11 ноября 2016 года. Тогда в реестр были включены требования ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в сумме 24 069 701,94 рублей в третью очередь. Одним из оснований для включения в реестр стало вступившее в законную решение Арбитражного суда Чувашии, в котором с «Теплоснаба» и администрации Козловского района в солидарном порядке взыскана задолженность за поставленный в ноябре, декабре 2015 года природный газ в сумме 7 883 549,11 рублей.

«Администрация Козловского района Чувашской Республики произвела погашение требования ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары»… на общую сумму 3 045 010 рублей. В соответствии с п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса РФ к поручителю, исполнившему обязательства, переходят права кредитора по этому обязательству в том объёме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора», — говорится в заявлении районной администрации.

И просят провести замену кредитора на указанную сумму: с ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» на администрацию Козловского района. В документе отмечается, что «замена кредитора не приведёт к ущемлению прав и законных интересов должника, поскольку не приведёт к увеличению риска неполучения удовлетворения за счёт конкурсной массы», — отмечается в документе.

По большому счёту, при принятии данного решения газовики, у которых более половины голосов, станет менее 50%. Отметим, согласно документу от 12 ноября 2018 года, в реестр кредиторов включены требования на общую сумму 36 900 127,56 рублей. Из них 19 706 585,02 рублей (или 56,64%) — задолженность перед газовиками, 6 124 03 рублей (17,6%) — перед администрацией Козловского района.

По данным официального сайта администрации Козловского района, в 2017 году бюджет района исполнен в сумме 347,9 млн рублей, в том числе собственные доходы составили 110,5 млн рублей.

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