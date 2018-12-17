Теплоснабжающую организацию в Чувашии оштрафовали за долги в 20 млн рублей

Чебоксары, , 13:00 — REGNUM В Чувашии теплоснабжающую организацию оштрафовали за накопленные долги за газ. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики, задолженность почти за четыре месяца составила около 20 млн рублей.

Нарушения выявлены в Вурнарском районе в ходе проверки деятельности теплоснабжающей организации «ТеплоКомфорт». По данным ведомства, в ноябре 2013 года было заключено трехстороннее соглашение на поставку газа: документ подписали ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», администрация Вурнарского городского поселения и «ТеплоКомфорт».

"Указанная теплоснабжающая организация имеет задолженность за поставленный природный газ перед поставщиком в размере более 19,8 млн рублей, которая образовалась с декабря 2017 года по май 2018 года. Несмотря на долги, надлежащие меры по погашению не принимались. С 15 июня 2018 года по 4 октября перечисления в счет погашения задолженности не осуществлялись», — говорится в сообщении.

В отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.61 КоАП РФ («Нарушение порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате газа, сопряженное с неисполнением обязательств по их оплате»). Решением Арбитражного суда Чувашии юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде 50 тыс. рублей штрафа. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, ранее в Чувашии к административной ответственности за неуплата задолженности за газ был привлечен глава Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. По данным прокуратуры, с января по август 2018 года долг превысил 2 млн 855 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года газовики отмечали, что за прошедший отопительный период долги возросли на 603,5 млн рублей, а в мае — августе 2018 года — ещё на 50,7 млн рублей. Всего в отопительный 2017−2018 поставлено природного газа на сумму 1692,6 млн рублей, из них оплачено 1089 млн рублей (64,3%). Наиболее проблемными в части расчетов названы теплоснабжающие организации Вурнарского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Чебоксарского районов и городов Алатырь, Канаш, Чебоксары, Шумерля.