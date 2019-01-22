На модернизацию римского метро потратят 425 млн евро

Рим, , 19:05 — REGNUM Из бюджета Италии будет выделено 425 млн евро на модернизацию римского метро, передает La Repubblica во вторник, 22 января.

Ранее министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли и мэр Рима Вирджиния Раджи подписали соответствующее соглашение.

В комментарии на своей странице в Facebook Раджи отметила, что национальные инвестиции позволят сделать метрополитен столицы «более современным, быстрым и пунктуальным».

Целью является сокращение количества сбоев в работе метро (вроде того, из-за которого уже второй день не работает часть одной из двух линий), большее удобство и большая пунктуальность, отметил в свою очередь Тонинелли.

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