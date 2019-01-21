В Риме по техническим причинам не работает одна из двух линий метро

Рим, , 16:20 — REGNUM В Риме в понедельник, 21 января, из-за технических неполадок прервано движение поездов на первой линии метрополитена, передает информагентство Askanews.

Поезда не ходят от станции Termini (центральная пересадочная станция с выходом на железнодорожный вокзал) до одного из конечных пунктов — Battistini. Наземный общественный транспорт переполнен, журналисты называют ситуацию «коллапсом».

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и снегопады в Риме, что также может осложнить работу метро и привести к закрытию станций. Руководители профильных ассоциаций советуют городским властям подумать об открытии дополнительных наземных линий уже сейчас.