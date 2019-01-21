Понедельник, 21 Января 2019 года
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В Риме по техническим причинам не работает одна из двух линий метро

Происшествия

В ближайшие дни ситуация может ухудшиться из-за погоды

Рим, 21 января 2019, 16:20 — REGNUM  В Риме в понедельник, 21 января, из-за технических неполадок прервано движение поездов на первой линии метрополитена, передает информагентство Askanews.

Поезда не ходят от станции Termini (центральная пересадочная станция с выходом на железнодорожный вокзал) до одного из конечных пунктов — Battistini. Наземный общественный транспорт переполнен, журналисты называют ситуацию «коллапсом».

В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и снегопады в Риме, что также может осложнить работу метро и привести к закрытию станций. Руководители профильных ассоциаций советуют городским властям подумать об открытии дополнительных наземных линий уже сейчас.

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Зарубежная хроника
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