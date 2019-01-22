В отелях Турции резко подорожал импортный алкоголь

Москва, , 12:07 — REGNUM Стоимость путевки на отдых в отелях Турции «всё включено» может в 2019 году подорожать. Это связано с тем, что с нового года в стране резко подорожал импортный алкоголь, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

По данным АТОР, с 1 января 2019 года акцизный сбор на весь алкоголь в Турции увеличился на 13,48%. В результате акцизный сбор на банку пива емкостью 0,5 литра с 4,95 лир вырос до 5,21 лиры, акциз на 0,7 л крепкого алкогольного напитка ракы — с 59,64 до 67,78 лиры.

Турецкие отельеры бьют тревогу — рост цен на спиртное вынудит отели повысить цены на свои услуги, провоцирует увеличение инфляции в туристическом секторе, а также может появиться некачественный поддельный алкоголь.

По мнению экспертов, российские туристы вряд ли на отдыхе отеле Турции столкнуться с некачественным алкоголем. Это грозит не только риском потерять репутацию, но и уголовным преследованием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в турецкой Анталье отдохнули 4,8 млн туристов из России, что на 26,3% больше, чем в 2017 году.

Подробнее: В Анталье за 2018 год отдохнули 4,8 млн туристов из России