В Чечне объяснили списание 9 млрд рублей долгов за газ

Грозный, , 11:07 — REGNUM Никаких привилегий в сравнении с другими субъектами РФ у Чечни нет, однако важно учитывать непростую специфику и историю региона, об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.

«Нужно понимать, что была так называемая труба, когда в Чечне не было тепла, когда Чечня не пользовалась газом вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже», — рассказал Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, за время задолженности, которая была образована за время боевых действий, «республика платить не должна».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее районный суд Грозного по заявлению республиканской прокуратуры обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ, которая превышает 9 млрд рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что предъявление населению требований оплатить долги могло «вызвать в обществе социальную напряженность и протестные выступления».

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