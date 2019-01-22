Кадыров назвал криминогенную обстановку в Чечне исключительно стабильной

Грозный, , 10:08 — REGNUM В Чечне отмечается улучшение ситуации в сфере борьбы с преступностью. Об этом говорят показатели деятельности правоохранителей за 2018 год. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что криминогенная обстановка в республике поддерживается правоохранителями на должном уровне.

«В Чечне наблюдается исключительно стабильная криминогенная обстановка. По итогам прошлого года количество зарегистрированных преступлений всех категорий снизилось на 16%», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече с руководителем республики 21 января прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров сообщил, что за 2018 год число убийств в республике снизилось на 40%, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 30%, преступлений террористического характера — на 45%.

Кроме того, отмечено, что ни один житель Чечни не выехал в 2018 году за рубеж для участия в незаконных вооруженных формированиях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров в 2017 году отмечал, что в Чечне в течение последних ряда лет наблюдается тенденция к снижению уровня преступности. По словам главы региона, этот показатель в республике является самым низким в России.

Слова Кадырова подтверждали и в данные Федеральной службы государственной статистики, основанные на отчетах региональных управлений МВД России в 2017 году. Среди регионов России с самым низким уровнем преступности назывались в том числе Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Дагестан.

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