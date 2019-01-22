Не халявы нужно требовать, а достойной работы: эксперт о списании долгов

Владивосток, , 09:33 — REGNUM Новость о том, что в Чечне списали 9 млрд рублей «безнадежных» долгов за газ, вызвала поистине нездоровый ажиотаж в других регионах России. Один за другим регионы буквально выстраиваются в очередь, требуя списания долгов по принципу «А мы чем хуже?». Почему само требование в корне не верно, почему требовать необходимо не списания долгов, а искоренения причин их возникновения, вместе с кандидатом экономических наук Максимом Кривелевичем выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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«Вызывает удивление тот факт, что требования прощения различных коммунальных долгов выдвигает едва ли не вся страна, но никто не требует искоренения причин, по которым эти долги возникают. Это шокирует, мягко говоря. Люди не требуют достойных современных рабочих мест, достойной 21 века оплаты труда. От имени своих избирателей списать целым регионам долги требуют региональные законодательные собрания, политики, общественные деятели. Я сталкиваюсь с такими явлениями всё чаще. В недавнем телеинтервью мне задали вопрос: «Почему у нас такой дорогой бензин?». Да не бензин у нас дорогой, у нас бензин дешевле, чем в других странах — что в Азии, что в Европе. У нас мало зарабатывающие люди для которых слишком дорогими стали практически все товары и услуги от продуктов питания до топлива и услуг ЖКХ. Ну, даже если предположить, что вот, прямо сейчас, спишут всем долги за газ. И что? А за остальные коммунальные ресурсы — тоже списать? За тепло, свет, воду? Ну, сейчас спишут — через месяц — другой они опять появятся. Вообще — такой идеи, как требование списания долгов, да ещё всей огромной страной, быть не должно в принципе! Долги возникать не должны! Вот это реальная проблема», — убежден эксперт.

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По мнению Максима Кривелевича, всероссийский вопль с требованием списать всем долги означает, что люди невероятно устали от нищеты.

«Людей просто настолько достало, что они живут бедно и бесправно, что они сейчас готовы требовать всё, что угодно, лишь бы хоть как-то улучшить своё положение. Но дело-то не в том, что у условного соседа щи наваристые. Дело в том, что у вас щи пустые. Не халявы нужно требовать, а достойной работы за достойную оплату. Но для этого нужно, чтобы изменилась политика государства. Увы, но пока она другая. Тяжело управлять состоятельным человеком, который сознает себя налогоплательщиком и требует на этом основании соблюдения своих прав и эффективной работы госаппарата. Управлять человеком, который привык получать — пособия, списание долгов и прочую помощь от государства — очень легко. Этот человек крайне зависим. Он мало что способен создавать в рамках современной экономики, по большому счёту, но управлять им легко. К сожалению, как мы видим сегодня, и региональные политики, парламенты, общественные деятели поддерживают именно идеологию государственного патернализма. Но это тупиковый путь», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новость о том, что в Чечне списали 9 млрд рублей долгов за газ населению породила шквал требований из других регионов России — «списывать, так всем». Даже не смотря на то, что «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщил, что намерен обжаловать решение суда. В компании отметили, что доказательств безнадежности списанных долгов не предоставлено.

В правительстве Чечни решение суда считают справедливым — списать долги за энергоносители просили ещё в 2015 году. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что списание долгов справедливо, что сами долги не обоснованы, что сети в республике ветхие, а собираемость платежей высокая.

На Дальнем Востоке России считают сам принцип начисления платы, расценки на энергоносители крайне не справедливыми — регион самый холодный в стране, но цены даже не равны среднероссийским, они, зачастую, выше. Например, на Камчатке обычная «двушка» семье из четырех человек обходится в 18 тыс. рублей в месяц, долги растут, 50,8 тыс. человек в 2018 году не смогли оплатить электроэнергию, им отключили электричество в домах. Главной же проблемой дальневосточников остаются крайне низкие заработки и, зачастую, просто отсутствие какой-либо работы.