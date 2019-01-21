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Набиуллина назвала число выпущенных в России карт «Мир»

Экономика

«Сейчас выпущено около 53 млн карт»

Москва, 21 января 2019, 13:03 — REGNUM  На сегодняшний день в России выпущено порядка 53 млн национальной платежной карты «Мир», заявила 21 января председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Сейчас выпущено около 53 млн карт («Мир»), и 14% платежей на российском рынке происходит с использованием таких карт», — заявила Набиуллина, выступая в Государственной думе.

Она также напомнила, что в России уже функционирует система передачи финансовых сообщений Банка России, которая является аналогом SWIFT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эльвира Набиуллина рассказала о планах по расширению доступа к финансовым сервисам в малонаселенных пунктах и труднодоступных местах.

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