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Глава ЦБ рассказала о доступе к банковским услугам в отдаленных территориях

Экономика

«Покрытие интернета пока несовершенно»

Москва, 21 января 2019, 11:02 — REGNUM  Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о планах по расширению доступа к финансовым сервисам в малонаселенных пунктах и труднодоступных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Лучшее решение — это максимальный объем услуг предоставлять дистанционно», — отметила Набиуллина в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

При этом она отметила ограниченное покрытие интернетом.

«И покрытие интернета пока несовершенно, и не все потребители готовы к полному переходу к дистанционным сервисам, поэтому мы работаем с банками над тем, чтобы инфраструктура в малонаселенных пунктах не сокращалась», — сказала глава ЦБ.

По ее мнению, представление финансовых услуг в отделениях «Почты России» должно снять напряжение.

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Банковское дело
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