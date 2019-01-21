Глава ЦБ рассказала о доступе к банковским услугам в отдаленных территориях

Москва, 21 января 2019, 11:02 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о планах по расширению доступа к финансовым сервисам в малонаселенных пунктах и труднодоступных местах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
«Лучшее решение — это максимальный объем услуг предоставлять дистанционно», — отметила Набиуллина в ходе парламентских слушаний в Госдуме.
При этом она отметила ограниченное покрытие интернетом.
«И покрытие интернета пока несовершенно, и не все потребители готовы к полному переходу к дистанционным сервисам, поэтому мы работаем с банками над тем, чтобы инфраструктура в малонаселенных пунктах не сокращалась», — сказала глава ЦБ.
По ее мнению, представление финансовых услуг в отделениях «Почты России» должно снять напряжение.