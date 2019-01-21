Oxfam: в мире за десять лет удвоилось число миллиардеров

Оксфорд, Великобритания, , 09:05 — REGNUM На фоне усиливающегося обнищания беднейшей половины человечества за прошедшее десятилетие число миллиардеров в мире стало больше почти в два раза. Об этом говорится в докладе фонда по борьбе с бедностью Oxfam International.

В документе, опубликованном накануне открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, говорится о том, что всего за период после кризиса 2008 года в мире количество миллиардеров достигло 2208 человек, а их совокупное состояние росло по $2,5 млрд в день.

«Размер вашего банковского счета не должен определять, сколько лет ваши дети учатся в школе или сколько времени вы живете, но такое состояние дел — реальность в слишком многих странах», — подчеркнула исполнительный директор фонда Винни Бьянийма.

По ее мнению, правительства стран мира обязаны добиться более справедливого перераспределения доходов, заставить инвестировать в бесплатное здравоохранение и образование по всему миру.

«Правительства обязаны строить светлое будущее для всех, а не только для немногочисленной касты привилегированных», — добавила Бьянийма.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что власти центральной китайской провинции Хубэй вывели из нищеты в 2018 году более 1,05 млн человек, в результате чего уровень бедности упал до 2,4%.

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