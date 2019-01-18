В китайской провинции Хубэй стало на миллион нищих меньше в 2018 году

Пекин, , 07:13 — REGNUM Власти центральной китайской провинции Хубэй вывели из нищеты в 2018 году более 1,05 млн человек, в результате чего уровень бедности упал до 2,4%, сообщает 17 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 963 депрессивных деревни провинции были выведены из состояния беспробудной нищеты в прошедшем году, сообщил заместитель руководителя провинциальной канцелярии по борьбе с бедностью во время ежегодной сессии Собрания народных представителей провинции Хубэй Цай Данмин.

По словам Цая, за прошедшие пять лет почти 5 млн человек и более 4 тыс. обнищавших деревень были выведены из состояния беспросветной нищеты. В 2018 году провинция Хубэй потратила 4 млрд юаней ($590 млн) для помощи 1,5 млн студентов, испытывающих финансовые трудности. В то же самое время более 130 тыс. ветхих домов провинции было отремонтировано.

В 2019 году Хубэй планирует обеспечить достойное существование еще 900 тыс. человек, 800 бедным деревням и 17 нищим уездам, отметил Цай. Отметим, что Китай планирует до 2020 года побороть бедность в стране и войти в число стран умеренного достатка населения.

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