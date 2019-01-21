Импульс для роста нефти даст авария на трубопроводе в Мексике

Москва, , 07:12 — REGNUM На торгах лондонской товарной биржи ICE 18 января цена нефти Brent показала довольно резкую амплитуду колебаний. С утра на рынке был динамичный рост, в середине дня он немного притормозил, а на закрытии торгов цена снова резко пошла вверх, и в итоге баррель подорожал на 2,38%, до $62,75, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Утром мировые рынки облетела новость о том, что, по информации американских СМИ, США могут отменить пошлины на импорт китайских товаров. Информация воодушевила мировые рынки. Кроме того, Международное энергетическое агентство сохранило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне в 100,7 млн б/с. А вечером вышли данные по количеству активных буровых установок в США от Baker Hughes, согласно которым оно за неделю резко упало на 21 единицу, до 852. Уровень сопротивления в $61,50 за баррель был удачно пройден.

19 января мир сотрясла трагическая новость: в Мексике на трубопроводе «Туспан-Туле» в штате Идальго произошел взрыв, унёсший жизни 80 человек, несколько десятков человек получили ранения. Трубопровод принадлежит государственной нефтяной компании Мексики Pemex. Госкорпорация разъяснила, что причиной взрыва стала неудачно сделанная незаконная врезка в трубопровод для целей кражи бензина, а большое количество жертв объясняется тем, что у врезки скопилась очередь людей, жаждущих поживиться «халявным» бензином, но эта жажда сэкономить для многих из них закончилась трагически.

В Мексике в выходные скопились огромные очереди на АЗС из-за перебоев с поставками бензина, и это сегодня, 21 января, может обеспечить дополнительный импульс для роста цены на нефть. Сегодня цена на баррель нефти марки Brent будет колебаться в интервале $61−63.

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