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У цен на нефть нет причин для падения – эксперт

Экономика

Черное золото движется к отметке $64

Москва, 18 января 2019, 15:48 — REGNUM  Оптимизм на рынке энергоресурсов не иссякает, и покупатели продолжат наращивать длинные позиции с целью на $64 за баррель Brent. Причин для распродаж нет, как со стороны политики стран ОПЕК и согласованности их действий по объемам добычи, так и со стороны динамики доллара США в мире. Порой изменчивость инвестиционного интереса на американскую валюту становится причиной для роста/падения цены на баррель нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Кроме того, в СМИ уже публикуют оценки, что в ближайшие семь лет спрос на нефть будет расти, несмотря на угрозу рецессии мировой экономики. Это значит, что перед дополнительным снижением цены к новым минимумам можно ждать откат котировок вверх», — пояснил эксперт.

Позиция абсолютно спекулятивная и можно назвать это реакцией на новые заявления в информационном поле. Так, в период с 2018 по 2025 год мировое потребление нефти может вырасти почти на 9 млн баррелей в день, даже с учетом рисков замедления мировой экономики.

«Сегодня, 18 января, вечером выйдут данные по количеству работающих буровых установок в США. Информация привычная к восприятию и трейдеры всегда реагируют на нее высокой волатильностью. Потому, техническая цель роста стоимости барреля Brent к $64 за баррель вполне может быть реализована еще до закрытия торгов текущей недели», — считает Удилов.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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