Доход разработчиков видеоигр в 2018 году составил $110 млрд

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Общие доходы разработчиков видеоигр в 2018 году составили около $110 млрд. Об этом сообщает TechCrunch.

Издание приводит результаты годового отчёта компании SuperData Research Holdings. Согласно отчёту, разработчики видеоигр в 2018 году заработали $110 млрд. Более половины этой суммы ($60 млрд) пришлось на игры для мобильных устройств.

Любопытно, что основная часть выручки ($88 млрд) пришлась на условно бесплатные игры, также называемые F2P (Free-to-play). При этом типе монетизации сама игра устанавливается бесплатно, а игрокам предлагают за деньги получить какие-либо игровые преимущества.

Самой коммерчески успешной игрой 2018 года стала Fortnite, принесшая разработчикам $2,4 млрд. Десять самых популярных игр принесли $14,6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года эксперты посчитали, что студия Epic Games, выпустившая игру Fortnite, заработала в 2018 году $3 млрд.