Создатели игры Fortnite в 2018 году заработали около $3 млрд

Кэри, США, , 17:25 — REGNUM В 2018 году доход компании Epic Games, известной геймерам по игре Fortnite, составил $3 млрд. Об этом 27 декабря сообщил портал Screem Rant.

Издание отмечает, что в 2019 года у компании, возможно, получится заработать ещё больше, поскольку в начале декабря 2018 года она запустила свой магазин Epic Games Store. Также автор статьи обращает внимание на огромный каталог микротранзакций Fortnite, предлагающий изменения внешности персонажа стоимостью $20, а также на то, что в игру сейчас играет около 100 млн геймеров.

Читайте также: Создатели компании Bioware стали кавалерами Ордена Канады

Напомним, в 2012 году Epic Games балансировала на грани кризиса, компания, у которой получилось остаться самостоятельным разработчиком с момента основания (1991 год), вынуждена была продать 40% акций китайской компании Tencent.

Читайте ранее в этом сюжете: В Epic Games рассказали, как «антипотребительские» сервисы помогают игрокам