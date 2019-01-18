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Акции Tesla упали на 10% после заявления об увольнениях

Экономика

Компания сократит 7% постоянных сотрудников

Сан-Франциско, США, 18 января 2019, 21:16 — REGNUM  Акции Tesla на фондовом рынке США упали на 10% после заявления компании о предстоящих увольнениях, 18 января передает агентство Reuters.

Ранее 18 января компания объявила о намерении уволить тысячи работников для сохранения цен на свои электромобили в условиях частичной отмены налоговых льгот.

Согласно заявлению Tesla, компания сократит 7% своих сотрудников, работающих полный рабочий день, а также большую часть временных сотрудников и подрядчиков.

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Экономика и бизнес в США
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