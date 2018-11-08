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Tesla подыскала замену ушедшему в отставку Маску

Экономика

Денем для концентрации на проблемах производителя электрокаров приняла решение отказаться от должности в австралийской телекоммуникационной компании

Вашингтон, 8 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  Независимый директор американского автопроизводителя Tesla Робин Денем назначена на должность нового председателя совета директоров предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Я верю в эту компанию, верю в ее миссию и с нетерпением жду возможности помочь Илону (Маску) и команде Tesla добиться устойчивой прибыли», — цитирует слова Денем пресс-служба Tesla.

Отмечается, что Денем для концентрации на проблемах производителя электрокаров приняла решение отказаться от должности финансового директора и руководителя стратегии в Telstra — австралийской телекоммуникационной компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета директоров Tesla и ее основатель Илон Маск вынужден был оставить свой пост в рамках досудебного соглашения между акционерами компании и комиссией по ценным бумагам США.

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