Tesla подыскала замену ушедшему в отставку Маску

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Независимый директор американского автопроизводителя Tesla Робин Денем назначена на должность нового председателя совета директоров предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Я верю в эту компанию, верю в ее миссию и с нетерпением жду возможности помочь Илону (Маску) и команде Tesla добиться устойчивой прибыли», — цитирует слова Денем пресс-служба Tesla.

Отмечается, что Денем для концентрации на проблемах производителя электрокаров приняла решение отказаться от должности финансового директора и руководителя стратегии в Telstra — австралийской телекоммуникационной компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель совета директоров Tesla и ее основатель Илон Маск вынужден был оставить свой пост в рамках досудебного соглашения между акционерами компании и комиссией по ценным бумагам США.

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