Tesla сократит тысячи сотрудников для сохранения цен на электромобили

Сан-Франциско, США, , 21:15 — REGNUM Компания Tesla заявила о планируемом сокращении нескольких тысяч работников для сохранения цен на свои электромобили на прежнем уровне, 18 января передает агентство Reuters.

Согласно заявлению компании, вынужденное сокращение связано с частичным прекращением действия налоговых льгот на электромобили с июля 2019 года.

По расчетам Tesla, при сохранении прежних затрат на производство и фонд оплаты труда отмена льгот добавит $1875 к цене ключевой для компании Model 3.

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