Илон Маск попросил суд закрыть дело о клевете на британского дайвера

Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Адвокаты американского предпринимателя Илона Маска подали ходатайство в суд с просьбой заранее прекратить дело о клевете на британского дайвера Верна Ансворта, спасшего детей в Таиланде. Они заявили, что Маск высказал своё мнение в соответствии с первой поправкой, гарантирующей свободу слова, сообщает The Guardian.

Представители главы Tesla и Space X утверждают, что слова Маска о том, что Ансворт «педофил», прозвучали на фоне «школьной ссоры в социальных сетях». По их словам, в Twitter никто серьезно не относится к подобным заявлениям.

«Twitter — это место, от которого вы ждёте мнений, а не фактов, поэтому никто на самом деле не мог бы предположить, что Маск говорил правду».

Адвокат дайвера в разговоре с журналистами отклонил все требования юристов предпринимателя. От отметил, что, следуя такому принципу, можно было бы прекратить любые судебные иски.

Напомним, конфликт Илона Маска и Верна Ансворта начался в июле 2018 года. В своём Twitter предприниматель назвал дайвера «педофилом» после того, как тот раскритиковал его идею с мини-субмариной для спасения детей в Таиланде. Еще до того, как Ансворт подал в суд, Маск извинился перед оппонентом. Однако в сентябре в разговоре с BuzzFeed вновь обвинил дайвера в педофилии.

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