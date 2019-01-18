Наша сельхозтехника должна стать более востребованной за рубежом — Медведев

Краснодар, , 20:27 — REGNUM Сельскохозяйственная техника российского производства должна стать еще более востребованной на внешних рынках. Об этом 18 января в Краснодаре в ходе совещания «О развитии производства отечественной сельскохозяйственной техники в рамках реализации национальных проектов» заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба правительства РФ.

«Нам нужно сделать нашу продукцию более востребованной на внешних рынках. Очень важно, что мы снова прорвались на эти рынки. Причём мы с вами понимаем — те, кто помнит советские времена: наша аграрная техника присутствовала и тогда на иностранных рынках, но далеко не всегда за счёт лучших потребительских качеств. Всё это делалось в основном в рамках интеграционных объединений тех времён, социалистического содружества. Тогда эта техника просто не имела конкуренции на этом рынке. А сейчас сельхозтехника, которую мы продаём за рубеж, конкурирует в полном объёме. Здесь невозможно сказать: вы обязаны такую технику брать. Так что это хороший показатель. Но нужно заниматься этим и дальше».

«Поставки на экспорт здесь растут пятый год подряд. Нужно обязательно эту тенденцию поддержать и закрепить. Создавать условия для повышения конкурентоспособности, увеличения объёмов производства, реализации такой продукции в рамках национального проекта по международной кооперации. В ближайшие пять лет (до 2024 года) на поддержку экспорта из федерального бюджета мы направим около 340 млрд рублей. Цифра впечатляющая», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства сообщил, что доля сельхозтехники российского производства, используемая аграриями в России, достигла 60%.

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