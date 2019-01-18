Медведев: Российская сельхозтехника котируется за рубежом

Краснодар, , 19:51 — REGNUM Экспорт сельскохозяйственной техники российского производства растет, она высоко котируется за рубежом, что говорит о ее высоком качестве. Об этом 18 января на совещании, посвященном вопросам развития производства сельхозтехники, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Наша российская техника, что является показателем её качества, теперь котируется за рубежом, чего несколько лет назад непросто было даже себе представить. Её экспорт растёт. Будем заниматься этим, в том числе в рамках национальных проектов. На развитие приоритетных отраслей промышленности — здесь речь идёт и о сельхозмашиностроении — направлен и отдельный федеральный проект по промышленному экспорту в составе национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — добавил Медведев.

Он отметил и высокий уровень обеспеченности отечественной сельхозтехникой российских аграриев — сейчас эта доля составляет уже 60%, причем показатель был достигнут в течение пяти лет. В отрасли сельхозмашиностроения сегодня, добавил Медведев, работает более 100 эффективных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Дмитрий Медведев прибыл в Краснодар. Он посетил новую, недавно построенную школу №66, а также встретился со студентами местного колледжа, которые проходят обучение на базе завода ООО «Клаас».