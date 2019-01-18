Россия и Сербия совместно профинансируют «Турецкий поток»

Белград, , 17:40 — REGNUM Москва и Белград совместно профинансируют прокладку газопровода «Турецкий поток» через территорию Сербии. Об этом сообщил на пресс-конференции 18 января президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, речь идёт об «огромной инвестиции» в будущее республики. Присоединение к «Турецкому потоку» поспособствует индустриализации, прогрессу и росту сербской экономики, отметил Вучич.

Стороны договорились о том, что финансирование проекта разделят между собой Россий и Сербия, но в каком соотношении будут вложены средства, Москва и Белград определят позднее, сообщил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в Белграде заявил о готовности российской стороны вложить $1,4 миллиарда в продление «Турецкого потока» через Сербию в другие европейские страны. Он уточнил, что указанная сумма включает затраты на развитие инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры на сербской территории.

Александр Вучич назвал поставки российского газа через «Турецкий поток» лучшим предложением для Сербии и заявил, что Белград «не может и не будет платить в два раза больше за сжиженный газ».

Во время визита в Белград президент России также встречался с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, который заявил, что БиГ рассчитывает на вовлечённость в проект «Турецкий поток» так же, как страна фигурировала при обсуждении «Южного потока».

Сегодня глава МИД Болгарии Екатерина Захариева заявила, что и София заинтересована в «Турецком потоке» и «делает всё возможное» для того, чтобы газопровод прошёл через территорию республики.

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