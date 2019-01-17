Путин и Додик обсудили участие Боснии и Герцеговины в «Турецком потоке»

Белград, , 23:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Белград 17 января провёл встречу с председательствующим президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи российский лидер поздравил Милорада Додика с победой на выборах, по результатам которых он был избран членом президиума БиГ от сербов.

«Отношения у нас развиваются, слава Богу, успешно. Я знаком с проектами, которые осуществляются по разным направлениям. Надеюсь, нам хотя бы коротко удастся некоторые вопросы затронуть сегодня», — сказал Владимир Путин.

Додик поблагодарил Путина за поздравления и отметил, что в Боснии и Герцеговине в настоящее время продолжается процесс становления государственных органов, что сопровождается немалым количеством проблем.

«Как и всегда бывает в Боснии, постоянно выдвигаются какие-то условия, и бошняки сейчас выдвигают нам условия, что они пойдут на всё, если мы согласимся на путь в НАТО, а мы, сербская часть, естественно, на это не согласны. Так что применение этих выборных результатов будет ещё долгое время продолжаться», — сказал Додик.

Отдельно затрагивалась тема газопровода «Турецкий поток». Милорад Додик отметил, что Босния и Герцеговина рассчитывает на вовлечённость в этот проект — так же, как страна фигурировала при обсуждении «Южного потока».

«У нас есть абсолютно все необходимые документы, все проектные документы, что позволяет нам это всё делать», — подчеркнул он.

Напомним, тема газопровода «Турецкий поток» сегодня также находилась в центре внимания на переговорах Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.

С сербской стороны была подтверждена заинтересованность в присоединении к проекту и увеличении объёмов поставок российского газа. Путин со своей стороны сообщил, что Россия готова вложить $1,4 млрд в продление «Турецкого потока» через Сербию в другие европейские страны.

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