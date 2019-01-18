Нефть укрепят вербальнее интервенции ОПЕК

Москва, , 12:34 — REGNUM Месяц назад на сырьевых рынках появился интерес к рисковым активам, а в период идущего отопительного сезона спрос на чёрное золото растет. Если спрос на «чистый риск» будет оказывать суппорт мировым финансовым и товарным рынкам, то до весны у товарно-сырьевого рынка, на фоне вербальных интервенций членов ОПЕК, есть шансы укрепиться до уровня $65 по нефти марки Brent, а может быть и выше — до $72,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«Правда, в летний период моно будет столкнуться с реальной коррекцией на рынках сырья. В ближайшие дни основными драйверами на рынках сырья и капитала будут новости с переговорного процесса между США и КНР, а также, данные об уровне запасов нефти в США, которые в последние дни показали снижение свыше ожиданий аналитиков и экономистов, что есть следствие спроса на сырьё», — отметил эксперт.

При этом на фоне явного прорыва в переговорах между США и КНР может произойти неожиданная коррекция на товарно-сырьевом рынке. Многие совершенно забывают простую биржевую истину о том, что рынки всегда растут и падают заранее, закладывая в свои котировки негатив и позитив заранее, а не по факту событий. Так что, если США и КНР решат неожиданно снять все торговые препоны в своих внешнеторговых взаимоотношениях рынки может накрыть волна глобальных продаж, которая уравновесит состояние глобальных инвесторов, которые яростно покупали всё что можно было купить с конца декабря 2018 года.

«Нефть также может оказаться под давлением продаж. Нефть уже очень давно не просто предмет товарно-сырьевого рынка. Черное золото — это финансовый и очень мощный инструмент. Не стоит об этом забывать. Если это произойдёт, то можно будет увидеть движение в сторону тех отметок, которые были в конце декабря 2018 года. Основной вопрос в другом, — насколько долго это будет происходить», — пояснил Блинов.

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