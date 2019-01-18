Разворот на 180°: об отмене США пошлин на китайский импорт

Москва, , 14:57 — REGNUM Ситуация с торговыми войнами между США и Китаем во многом является следствием весьма резкого характера Трампа и его умения постоянно менять свое отношение к происходящему. Его стиль — надавить на оппонента, по возможности запугать его, поставить в тяжелые условия, а потом неожиданно дать послабление, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Ели ранее президент Америки был крайне агрессивно настроен в отношении китайского импорта, обещая ввести повышенные пошлины практически на все ввозимые в страну товары из Китая и уверял, что именно жёсткая позиция заставит пойти китайцев на уступки, то теперь он неожиданно заявил, что готов отменить или по крайней мере задержать ввод повышенных пошлин на товары из Поднебесной на общую сумму $200 млрд», — пояснил эксперт.

При этом, по словам Трампа, подобный ход вынудит китайцев пойти навстречу и также отказаться от пошлин на американские товары. Разворот на 180 градусов. Происходящее выглядело бы крайне удивительным, если бы речь не шла именно о Трампе.

«Но его стиль стал уже настолько узнаваем, что никто из экспертов сейчас не возьмется утверждать, то решение президента США окончательное — вполне может оказаться, что через несколько дней его позиция опять резко переменится», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отмены пошлин на китайские товары ради достижения успеха в переговорах с Китаем.

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