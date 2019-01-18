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США задумались об отмене пошлин на китайский импорт

Экономика

Это может ускорить процесс торговых переговоров

Вашингтон, 18 января 2019, 02:33 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отмены пошлин на китайские товары ради достижения успеха в переговорах с Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, инициатором этого предложения выступил глава американского минфина Стивен Мнучин. Предполагается, что эта уступка поможет достигнуть прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

В качестве оппонента этой инициативы выступил торговый представитель Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер. Он считает, что любые уступки в адрес Китая — лишь проявление слабости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 января в Пекине между делегациями Китая и США состоялись переговоры по торгово-экономическим вопросам. По словам официального представителя МИД КНР Лу Кана, переговоры прошли продуктивно. Он подчеркнул, что детали переговоров будут опубликованы в ближайшее время.

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Торговая война между Китаем и США
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