Нефть близка к тестированию отметки $62

Москва, , 10:14 — REGNUM Рынок нефти 17 января двигался в два этапа: изначально котировки планомерно сползали в южном направлении, но, встретив психологическую поддержку в районе отметки $60, совершили отскок, завершив день с минимальными потерями немногим выше уровня $61, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Настроение участникам рынка подпортил отчет минэнерго США, который трейдеры переваривали большую часть дня. Новый рекорд по добыче на уровне 11,9 млн баррелей в сутки смутил игроков, которые на протяжении последних нескольких недель наблюдали стагнацию производства сырой нефти в США. Причем новый виток роста активности на сланцевых месторождениях сопровождается растущим беспокойством по поводу замедления мирового спроса», — пояснил эксперт.

В противовес этой картине выступили новости от ОПЕК. В декабре суточная добыча черного золота странами картеля сократилась почти на 800 тыс. баррелей и приблизилась к октябрьскому уровню. Тем временем российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия попытается ускорить сокращение производства в рамках сделки.

Новые вербальные интервенции немного помогли Brent в процессе отскока от дневных минимумов, но не произвели впечатления на инвесторов, которых сейчас больше волнуют перспективы спроса.

«Основной же позитив привносит прогресс в торговых переговорах, что подтверждает утренняя динамика Brent 18 января, которая уже близка к тестированию отметки $62 на новой волне разговоров о заключении сделки между США и Китаем. Так что новые позитивные комментарии с этого фронта в течение дня способны еще сильнее укрепить позиции барреля», — полагает Мащенко.

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