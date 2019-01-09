Протяженность автодорог Москвы выросла на 19%

Москва, , 07:31 — REGNUM В Москве строительство автодорог ведется быстрыми темпами. За последние годы (2011−2018 гг.) протяженность московских дорог выросла на 19%, количество искусственных дорожных сооружений — на 35%. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, за восемь лет построено 820 км дорог, 254 искусственных сооружения (мосты, эстакады и тоннели) и 218 пешеходных переходов.

«Высокие темпы дорожного строительства предполагается сохранить и в следующие пять лет. Планируется строить по 100 км новых автодорог в год», — отметил Собянин.

Мэр заверил, что несколько крупных дорожных объектов будет сдано в эксплуатацию уже в 2019 году.

В свою очередь руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что в 2019 году планируется построить в столице 55 км дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, на решение транспортных проблем Москвы и развитие транспортной инфраструктуры в трехлетнем бюджете мегаполиса запланировано выделение 1 трлн 805 млрд рублей.

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