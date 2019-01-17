В Ростовской области больше нет очереди на получение жилья сиротами

Ростов-на-Дону, , 18:07 — REGNUM Все дети-сироты Ростовской области обеспечены правом на получение жилья. О ликвидации очереди сообщает министерство общего и профессионального образования региона 17 января, передает ИА REGNUM.

«За прошедшие пять лет объем бюджетных средств на эти цели увеличен вдвое — с 602 млн рублей до 1,2 млрд рублей. В результате количество детей, нуждающихся в жилье, сократилось на 40%», — отметила глава ведомства Лариса Балина.

Министр также добавила, что в 2018 году жилые помещения получили более 1,3 тыс. детей-сирот на Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2016 года на Дону произошёл скандал, связанный с выдачей детям-сиротам социального жилья в 2015 году. Так, в Новочеркасске купленные квартиры были переданы гражданам указанной категории без должных удобств — в квартиры не был подведён газ.

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Кроме того, в 2016 году под следствие попал глава Цимлянского района Андрей Садымов за незаконную трату бюджетных денег на недостроенное жилье для детей-сирот. Было установлено, что преступление также произошло в 2015 году.

В Таганроге в том же году был выявлен факт кражи 15 млн рублей, предназначенных на возведение двух многоквартирных домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Под подозрение попал руководитель фирмы-подрядчика — директор ООО «Таганрогстройреконструкция» Андрей Макареня. В его отношении было заведено дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».