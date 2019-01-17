Четверг, 17 Января 2019 года
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Фаза роста нефти «сменилась» консолидацией

Экономика

Настроения на рынке нефти формируются на новостях о переговорах США и Китая

Москва, 17 января 2019, 15:47 — REGNUM  После роста с конца 2018 года нефтяные цены в середине января 2019 года вошли в фазу консолидации около достигнутых уровней, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Североморская смесь Brent торгуется около уровня $60 за баррель, а легкий американский сорт WTI в районе отметки $52 за баррель с размахом в 50 центов в обе стороны.

«Настроения на нефтяном рынке формируются под воздействием новостей относительно торговых переговоров США и Китая. Ожидание позитивного исхода противостояния двух крупнейших экономик мира и спровоцировали рост нефти после падения во второй половине 2018 года», — пояснил эксперт.

Краткосрочная модель ценовой динамики нефти указывает на высокую вероятность продолжения консолидационной фазы в районе указанных выше уровней.

«18 января будут опубликованы данные по буровой активности в США, которые могут внести некоторое разнообразие в ценовой динамике под окончание третьей торговой недели года», — полагает Егоров.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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