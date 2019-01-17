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Нефть «стремится подняться» к отметке в $62

Экономика

Нефтяные котировки поддержит отчёт ОПЕК

Нефть «стремится подняться» к отметке в $62
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 17 января 2019, 12:47 — REGNUM  Сегодня 17 января, будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который должен поддержать нефтяные котировки. Главное, зачем будут следить участники рынка это динамика сокращения уровня добычи нефти по направлению к параметрам, установленным в соглашении ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Очевидно, что все участники, заключенной 7 декабря 2018 года сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, заинтересованы в цене марки Brent $60+, а это значит, что дисциплина соблюдения сделки должна быть на высоком уровне и в опубликованном отчете ОПЕК, мы увидим плановое сокращение добычи.

«В купе с опубликованными вчера данными от минэнерго США, о сокращении запасов сырой нефти за прошлую неделю на 2,68 млн. баррелей это должно подтолкнуть нефтяные котировки вверх. Цена баррель Brent в этой ситуации в ходе волатильности в диапазоне $60−61, будет стремиться подняться к отметке в $62», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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