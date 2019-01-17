Инфляция имеет все шансы вернуться к 4% в 2020 году — мнение

Москва, , 14:16 — REGNUM ЦБ РФ достаточно давно озвучил инфляционный таргет в 4%, что предполагает ключевую ставку в размере 6−7%. Изначально мало кто верил, что ЦБ РФ победит инфляцию, однако в итоге она упала ниже таргета. В январе 2019 года инфляция превысит таргет в 4% и составит 5,5%-6% в годовом выражении, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Повышение НДС, рост цен на бензин, высокие инфляционные ожидания из-за ослабления рубля — все это факторы, которые способствуют росту индекса потребительских цен. Однако если не будет новых жестких санкций, обвала цен на нефть и прочего серьезного негатива, то данные факторы постепенно сойдут на нет.

«Инфляция имеет все шансы вернуться к 4% в 2020 году, что позволит в конце 2019 года ЦБ РФ вернуться к ослаблению монетарной политики, а также к снижению ключевой ставки с выходом на таргет в 6−7%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в кулуарах X Гайдаровского форума заявил, что инфляция в России по итогам января в годовом выражении составит около 5%.

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