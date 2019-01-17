Прогноз: реальная инфляция в РФ в 2019 году составит 7-10%

Москва, , 11:51 — REGNUM Реальные доходы жителей РФ падают, а заработные платы в основном растут только в бюджетном секторе, полагает руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина. Об этом она 17 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, по мнению которого в 2019 году инфляция в РФ будет ниже 5%.

«Что касается инфляции, то официальная статистика может показать то, что соответствует целевым показателям, — заметила эксперт. — В своё время глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина высказалась в том смысле, что люди якобы ещё просто не привыкли к низким показателям инфляции и им лишь кажется, что цены растут. Но я склонна полагать, что людям не кажется и они видят, что цены на продукты растут порой очень существенно. И на некоторые продукты они могут вырасти в два раза».

При этом экономист отметила, что в показатели инфляции могут входить те товары, которые дорожают медленнее, чем тот круг товаров, который приобретается основной массой населения.

«Если смотреть на показатели статистики (которые публикует Росстат), то мы увидим очень сильный разрыв между, например, индексом потребительских цен и индексом цен производителей, — отметила она. — Вряд ли он может долго сохраняться. Поэтому я бы скорее оценивала реальную инфляцию для потребителей в 2019 году в районе 7−10%».

Кроме того, Букина отметила, что реальные доходы жителей РФ снижаются, хотя растут показатели заработной платы.

«В 2018 году был очень резкий разрыв — зарплата выросла на 10%, а доходы почти не росли, — уточнила эксперт. — И это очень странно. Рост заработной платы достигается за счёт роста зарплат бюджетников, а если мы обращаемся к частной экономике, то там ситуация намного хуже. Зарплаты не растут. Работу найти трудно. Доходы населения стагнируют и не растут».

Напомним, что глава Минэкономразвития в эфире радиостанции Business FM 16 января заявил, что его ведомство ожидает, что уровень инфляции в РФ в 2019 году будет ниже 5%.

«4,3% — это тот прогноз, который у нас был в середине года. Сейчас мы говорим о том, что ниже 5% — это вполне реальные цифры», — заявил Орешкин.

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