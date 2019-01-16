Сбербанк запустит в России платформу для краудлендинга

Москва, , 15:38 — REGNUM В первом квартале 2019 года в России может быть запущена платформа онлайн-кредитования физическими лицами — краудлендинга, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом сообщает 16 января РБК.

«Обычно это крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник, нужна площадка», — напомнил Ведяхин в ходе выступления на Гайдаровском форуме, добавив, что у таких платформ выше доходность, но и выше риски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что единственным действенным способом борьбы с коррупцией в России является цифровизация, поскольку именно «оцифровывание» деятельности чиновников способно сделать их работу «прозрачной».

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