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Сбербанк запустит в России платформу для краудлендинга

Экономика

Краудлендинг — процесс кредитования физлицом юрлица

Сбербанк запустит в России платформу для краудлендинга
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Греф

Москва, 16 января 2019, 15:38 — REGNUM  В первом квартале 2019 года в России может быть запущена платформа онлайн-кредитования физическими лицами — краудлендинга, заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом сообщает 16 января РБК.

«Обычно это крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник, нужна площадка», — напомнил Ведяхин в ходе выступления на Гайдаровском форуме, добавив, что у таких платформ выше доходность, но и выше риски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что единственным действенным способом борьбы с коррупцией в России является цифровизация, поскольку именно «оцифровывание» деятельности чиновников способно сделать их работу «прозрачной».

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